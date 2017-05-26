Позиция Баку по Карабаху остается прежней, появление второго армянского государства на территории Азербайджана недопустимо - Алиев

Позиция Баку по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается без изменений, создание второго армянского государства на азербайджанских территориях недопустимо, заявил президент Ильхам Алиев.
«Никаких изменений в позиции Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта нет. Нагорный Карабах – историческая азербайджанская земля. Азербайджан никогда не допустит образования на своих территориях второго самопровозглашенного армянского государства»,- заявил И.Алиев в пятницу на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Глава государства отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках норм и принципов международного права, в соответствии с решениями Хельсинского Заключительного акта.
«Нынешнее армянское государство создано на наших территориях. Все мы хорошо знаем, что в 1918 году Иревань (нынешний Ереван – ИФ) был подарен Армении. Поэтому, образование на наших территориях второго армянского государства невозможно. Резолюции Совбеза ООН должны быть исполнены, оккупант должен быть безоговорочно выведен из наших территорий»,- подчеркнул он.
И.Алиев отметил, что решения международных организаций являются правовой основой и устраивают Азербайджан. «Решения и резолюции международных организаций устраивают нас. Это для нас правовая основа. Наряду с этим, звучащим в последнее время заявлениям и предпринимаемым шагам необходимо дать высокую оценку. И страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и ЕС, другие международные организации однозначно заявляют о неприемлемости и необходимости изменения статус-кво»,- отметил глава государства.
«Правда, пока что после этих заявлений не предприняты шаги. Мы ждем, и этих шагов и давления на оккупанта. В отношении (Армении - ИФ) должны быть применены санкции»,- добавил он.
По мнению И.Алиева, если в отношении Армении из-за ее оккупационной политики не будут применены санкции, то это будет очередным признаком двойных стандартов.
Президент также отметил, что международное сообщество в лице соседних стран, МГ ОБСЕ, ЕС и других международных организаций жестко отреагировало на проведенный незаконный «референдум по конституционным изменениям» в Нагорном Карабахе.
«Никто не признал этот незаконное сборище, этот позор. Напротив, они встретили осуждение. Это еще раз показало, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана»,- подчеркнул он.
И.Алиев добавил, что Баку будет продолжать проводить в этом направлении свою политику.
«Наша позиция в переговорном процессе полностью обоснована и мы не отступим ни на один миллиметр»,- подчеркнул президент Азербайджана.
Ф.Исазаде
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