В Азербайджане более 5,16 млн избирателей - Центризбирком

Центральная избирательная комиссия Азербайджана уточнила количество избирателей в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦИК.

«В Азербайджане 5 млн 163 тыс. 250 избирателей, 48,42% из которых составляют мужчины, 51,58% - женщины», - отметили в ЦИК.

Под председательством главы Центризбиркома Азербайджана Мазахира Панахова в пятницу состоялось заседание, приуроченное к завершению процесса уточнения списков избирателей в стране.

Р.Бабаев