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Внутренняя политика 26.05.2017 17:55

В Азербайджане более 5,16 млн избирателей - Центризбирком

Центральная избирательная комиссия Азербайджана уточнила количество избирателей в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦИК.

«В Азербайджане 5 млн 163 тыс. 250 избирателей, 48,42% из которых составляют мужчины, 51,58% - женщины», - отметили в ЦИК.

Под председательством главы Центризбиркома Азербайджана Мазахира Панахова в пятницу состоялось заседание, приуроченное к завершению процесса уточнения списков избирателей в стране.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗБИРАТЕЛИ, СПИСКИ, ЦЕНТРИЗБИРКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]