Путин: Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с трагическими последствиями теракта в провинции Эль-Минья, жертвами которого стали христиане-копты, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
"В телеграмме глава Российского государства подчеркнул, что убийство паломников, в числе которых были женщины и дети, стало еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма, а исполнители и заказчики этого злодеяния не должны уйти от возмездия", - говорится в сообщении.
"На днях в беседе со мной коптский Патриарх Тавадрос II рассказал о мерах, предпринимаемых египетским руководством для сохранения межконфессионального мира в стране. Уверен, что силам террора не удастся запугать египетский народ и посеять рознь между приверженцами различных вероисповеданий", - отметил в соболезновании В.Путин.
Президент подтвердил, что Россия и впредь останется надежным союзником Египта в борьбе с терроризмом, отметили в пресс-службе.
"В.Путин передал соболезнования родным и близких погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о нападении в пятницу боевиков на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья. По разным данным, число жертв атаки составляет от 26 до 35 человек. Среди погибших - много детей.
Как сообщалось, около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила. Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва - в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.
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