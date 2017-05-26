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Макроэкономика 26.05.2017 18:15

Экономика Азербайджана адаптировалась к нынешним ценам на нефть - Алиев

Валютные резервы Азербайджана в 4-5 раз превышают внешний долг, это позволяет говорить о финансовой и экономической устойчивости страны, заявил президент Ильхам Алиев.

"Спад мировых цен на нефть негативно повлиял на экономику Азербайджана. Однако, экономика Азербайджана адаптировалась к нынешней ситуации, курс национальной валюты стабилизировался, растет ненефтяной экспорт", - сказал И.Алиев в пятницу, выступая на приеме по случаю Дня Республики.

По его словам, положительное сальдо внешней торговли за январь-апрель 2017 года составило $1,2 млрд, внешнеторговый оборот увеличился на 11%, ненефтяной экспорт – на 22%, экспорт продукции АПК – на 44%.

И.Алиев отметил, что текущая финансовая и экономическая ситуация в Азербайджане стабильная и устойчивая. "Прогнозы по бюджету выполняются. Поэтому я не жду ни в этом, ни в следующем году проблем для экономики страны. Тем более наши валютные резервы растут и в настоящее время в 4-5 раз превышают внешний долг", - добавил глава государства.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, РЕЗЕРВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]