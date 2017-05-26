Баку знает о силах, мешающих строительству газопровода ТАР - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет о наличии сил, препятствующих строительству газопровода ТАР (Трансадриатический газопровод).

«Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед Азербайджаном является завершение проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК). Этот проект успешно реализуется», - отметил И.Алиев в пятницу на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Он напомнил, что проект ЮГК включает четыре компонента.

По словам главы государства, реализация проекта Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз-2 осуществлена на 93%. Второй проект – Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, где работы выполнены на 85%. Третий – строительство TANAP (Трансанатолийский газопровод), по которому работы выполнены на 72%. В проекте ТАР работы выполнены на 42%.

«Хочу отметить, что по плану объем выполненных работ по проекту ТАР должен был составить 45%, так что текущее отставание составляет 3%. Хочу особенно отметить, что в настоящее время прилагаются большие усилия с целью препятствовать строительству газопровода ТАР, создаются группы, в качестве причины приводятся надуманные вопросы экологической проблемы»,- подчеркнул глава государства.

«По имеющейся у нас информации, за всем этим стоит большое финансирование. То есть эти группы создаются искусственным образом, без всяких на то оснований. Понятно, почему хотят остановить этот проект или задержать его реализацию»,- отметил И.Алиев.

«Но я уверен, что в реализации этого проекта не будет каких-либо проблем»,- добавил президент.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Ф.Исазаде