В США скончался политолог, экс-советник президента Збигнев Бжезинский

Бывший советник президента США, политолог Збигнев Бжезинский умер в США на 90-м году жизни, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на его дочь Мику Бжезинскую.
"Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", - написала М.Бжезинская.
З.Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.
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