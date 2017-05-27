В США скончался политолог, экс-советник президента Збигнев Бжезинский

Бывший советник президента США, политолог Збигнев Бжезинский умер в США на 90-м году жизни, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на его дочь Мику Бжезинскую.

"Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", - написала М.Бжезинская.

З.Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.