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Дальнее зарубежье 27.05.2017 09:10

В США скончался политолог, экс-советник президента Збигнев Бжезинский

Бывший советник президента США, политолог Збигнев Бжезинский умер в США на 90-м году жизни, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на его дочь Мику Бжезинскую.

"Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как "Шеф", а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа", - написала М.Бжезинская.

З.Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

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Тэги: США, БЖЕЗИНСКИЙ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]