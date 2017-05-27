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Дальнее зарубежье 27.05.2017 09:27

Комитет по разведке сената конгресса США запросил у команды Трампа документы, письма и записи разговоров с июня 2015 г. - газета

Комитет сената конгресса США по разведке, расследующий приписанное России вмешательство в выборы 2016 года, запросил команду Дональда Трампа собрать и подготовить все документы, электронные письма и записи телефонных разговоров с начала президентской кампании - июня 2015 года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

По информации источников, письмо с запросом от сената поступило в комитет по проведению кампании Д.Трампа на прошлой неделе и было адресовано лицу, ответственному за финансы.

"С тех пор некоторые бывшие члены комитета получили уведомление и предложение сотрудничать", - сообщают источники.

Ожидается, что в ближайшие дни к десяткам бывших сотрудников обратятся, чтобы убедиться, что они знакомы с запросом, отмечается в сообщении.

Как пишет издание, письмо было подписано сенаторами Ричардом Бёрром и Марком Уорнером, представители которых воздержались от комментариев по данному вопросу.

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Тэги: США, СЕНАТ, КОМИТЕТ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]