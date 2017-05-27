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Внутренняя политика 27.05.2017 09:45

Информацию о шпионской сети в Минобороны Азербайджана передала СГБ – глава Службы

Информацию о шпионской сети, действовавшей в Азербайджане, передала в Минобороны Служба госбезопасности (СГБ), сказал журналистам в субботу глава СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

«Эту операцию руководство министерства обороны осуществило по поручению президента Ильхама Алиева», - сказал М.Гулиев.

Глава СГБ сообщил, что другие государства имеют в Азербайджане большие интересы и, естественно, здесь есть их шпионы.

«Здесь есть шпионы других стран, но мы их обезвреживаем», - сказал М.Гулиев.

Генпрокуратура, МВД, Минобороны и СГБ Азербайджана выступили 7 мая с совместным заявлением о разоблачении и аресте группы военнослужащих и гражданских лиц, тайно сотрудничавшая со спецслужбами Армении.

«В результате расследования появившейся информации о провокации, готовящейся армянскими спецслужбами и войсками против позиций Минобороны Азербайджана и населенных пунктов в Тертерском районе, было установлено, что группа военнослужащих и гражданских лиц, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну», - отмечается в сообщении.

На основе собранных материалов в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 274 УК и создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Минобороны, МВД и СГБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению всех виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, ШПИОНЫ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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