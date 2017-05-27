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Внутренняя политика 27.05.2017 10:10

СГБ Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время Исламиады

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время IV Игр исламской солидарности, сказал журналистам в субботу глава СГБ Мадат Гулиев.

«Во время IV Игр исламской солидарности не предпринимались попытки устроить какую-либо провокацию», - сказал М.Гулиев.

По его словам, спецслужбы предприняли превентивные меры за год до начала Игр, в связи с этим сотрудничали с коллегами из других стран.

«Мы живем в сложном регионе. Несмотря на это, безопасность во время Исламиады была обеспечена. Были выполнены поручения главы государства, приняты особые меры безопасности. В результате соревнования прошли успешно», - сказал М.Гулиев.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, ИСЛАМИАДА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]