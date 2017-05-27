СГБ Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время Исламиады

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время IV Игр исламской солидарности, сказал журналистам в субботу глава СГБ Мадат Гулиев.
«Во время IV Игр исламской солидарности не предпринимались попытки устроить какую-либо провокацию», - сказал М.Гулиев.
По его словам, спецслужбы предприняли превентивные меры за год до начала Игр, в связи с этим сотрудничали с коллегами из других стран.
«Мы живем в сложном регионе. Несмотря на это, безопасность во время Исламиады была обеспечена. Были выполнены поручения главы государства, приняты особые меры безопасности. В результате соревнования прошли успешно», - сказал М.Гулиев.
IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.
А.Ахундов
Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B»
Баку знает о силах, мешающих строительству газопровода ТАР - Алиев
Экономика Азербайджана адаптировалась к нынешним ценам на нефть - Алиев
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД
Криштиану Роналду грозит пять лет тюрьмы за неуплату налогов - СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Грузия готова и далее участвовать в международных миссиях НАТО и ЕС - министр обороны
Трамп вскоре может произвести серьезные изменения в администрации - газета
Клинтон считает увольнение экс-директора ФБР Коми попыткой сорвать расследование возможных связей Трампа с Россией
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Изменения в плане мероприятий Caspian European Club
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»