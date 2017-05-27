СГБ Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время Исламиады

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время IV Игр исламской солидарности, сказал журналистам в субботу глава СГБ Мадат Гулиев.

«Во время IV Игр исламской солидарности не предпринимались попытки устроить какую-либо провокацию», - сказал М.Гулиев.

По его словам, спецслужбы предприняли превентивные меры за год до начала Игр, в связи с этим сотрудничали с коллегами из других стран.

«Мы живем в сложном регионе. Несмотря на это, безопасность во время Исламиады была обеспечена. Были выполнены поручения главы государства, приняты особые меры безопасности. В результате соревнования прошли успешно», - сказал М.Гулиев.

IV Игры исламской солидарности состоялись в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания прошли на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности было разыграно 268 комплектов медалей.

А.Ахундов