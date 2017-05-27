Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 17° 25° 29 Май 15° 24° 30 Май 17° 24°

Регион 27.05.2017 10:27

Масштабные учения корабельных группировок пройдут на Каспии в сентябре 2017 года - Минобороны РФ

Совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям выполнят ударные группировки кораблей в ходе масштабных учений в Каспийском море, которые запланированы на сентябрь текущего года, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе предстоящих в сентябре масштабных морских учений корабельных группировок на Каспийском море будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям. Как одиночными кораблями, так и в составе ударных группировок", - сказано в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.

В рамках подготовки к этим учениям сейчас в пунктах базирования - порту Махачкала (Дагестан) и затоне "Золотой" (Астрахань) более 20 боевых надводных кораблей и около 500 военнослужащих проводят тренировки, говорится в пресс-релизе.

В частности, "проводятся учения по противовоздушной обороне корабля, на которых отрабатываются нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, подготовке и проведению стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса и других средств противовоздушной обороны корабля", информирует штаб ЮВО.

Также пройдут учения по оставлению корабля экипажем. "В соответствии с его замыслом, корабль получил повреждения, и погружается под воду. Командиром принято решение и отдана команда на оставление корабля личным составом. Экипаж, используя корабельные спасательные средства оставляет корабль", - сказано в пресс-релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ВМФ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Популяция осетровых в Каспии в 2016 году увеличилась на 10% - эксперт Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия Около 20 кораблей каспийской флотилии выполнят комплекс боевых стрельб в Каспийском море Баку и Москвы должны более эффективно сотрудничать на Каспии – российский политолог Большинство компонентов проекта конвенции о правовом статусе Каспия согласованы - Лавров Пучков дал старт учениям каспийской "пятерки" по ликвидации последствий ЧС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]