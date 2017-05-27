Масштабные учения корабельных группировок пройдут на Каспии в сентябре 2017 года - Минобороны РФ

Совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям выполнят ударные группировки кораблей в ходе масштабных учений в Каспийском море, которые запланированы на сентябрь текущего года, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе предстоящих в сентябре масштабных морских учений корабельных группировок на Каспийском море будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям. Как одиночными кораблями, так и в составе ударных группировок", - сказано в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.
В рамках подготовки к этим учениям сейчас в пунктах базирования - порту Махачкала (Дагестан) и затоне "Золотой" (Астрахань) более 20 боевых надводных кораблей и около 500 военнослужащих проводят тренировки, говорится в пресс-релизе.
В частности, "проводятся учения по противовоздушной обороне корабля, на которых отрабатываются нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, подготовке и проведению стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса и других средств противовоздушной обороны корабля", информирует штаб ЮВО.
Также пройдут учения по оставлению корабля экипажем. "В соответствии с его замыслом, корабль получил повреждения, и погружается под воду. Командиром принято решение и отдана команда на оставление корабля личным составом. Экипаж, используя корабельные спасательные средства оставляет корабль", - сказано в пресс-релизе.
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