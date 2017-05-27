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Дальнее зарубежье 27.05.2017 10:54

Клинтон считает увольнение экс-директора ФБР Коми попыткой сорвать расследование возможных связей Трампа с Россией

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала Дональда Трампа за увольнение экс-директора ФБР Джеймса Коми, назвав действия американского лидера "попыткой сорвать и похоронить" федеральное расследование возможных связей между кампанией Д.Трампа и Россией.

"Я думаю, что сейчас происходит попытка сорвать и похоронить расследование по России, и я думаю, что это ужасно для нашей страны... Я больше беспокоюсь, нежели удивлена", - сказала Х.Клинтон в интервью журналу "New York".

По ее мнению, "она бы выиграла (президентские выборы 2016 года - ИФ), если бы не подверглась беспрецедентными нападкам со стороны Коми и России - содействовали уменьшению голосов, особенно в Висконсине".

"Конечно же, предвыборный штаб Трампа наслаждался всем тем, что было сделано со мной в июле, а затем особенно в октябре", - отметила Х.Клинтон.

Ранее телеканал Си-эн-эн сообщил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми знал, что крайне важная информация, касающаяся расследования об электронных письмах Х.Клинтон, была ложной и была якобы сфабрикована российскими спецслужбами, однако не стал предавать это огласке.

"Источники, близкие Коми, рассказали Си-эн-эн, что он боялся, что если русские предадут эту информацию огласке, то правоохранительные органы и разведка не смогут ее опровергнуть, не выдав при этом своих разведывательных источников и методов", - отметил телеканал в пятницу.

Расследование против кандидата в президенты от демократов Х.Клинтон, которая использовала личную электронную почту в рабочих целях на посту госсекретаря, было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска.

Однако 28 октября 2016 года глава ФБР объявил, что его ведомство может возобновить расследование, поскольку обнаружены новые улики - электронные письма с компьютера супруга помощницы Х.Клинтон. По мнению некоторых наблюдателей, такое заявление Дж.Коми стало ударом по предвыборной кампании Х.Клинтон, в итоге проигравшей выборы.

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Тэги: США, КЛИНТОН, ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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