Трамп вскоре может произвести серьезные изменения в администрации - газета

Президент США Дональд Трамп активно обсуждает возможность крупных изменений в Белом доме, сообщили газете "Уолл-стрит джорнэл" несколько представителей американской администрации.

По данным издания, кроме крупной перетряски высшего персонала в администрации, в частности, планируется привлечь к работе адвокатов, чтобы они помогли оказать содействие в нахождении решения по "расследованию связей с Россией".

Газета отмечает в субботу, что вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует. "Нам нечего объявить", - цитирует газета слова представителя американской администрации Шона Спайсера, сказанные накануне..