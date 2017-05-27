Трамп вскоре может произвести серьезные изменения в администрации - газета

Президент США Дональд Трамп активно обсуждает возможность крупных изменений в Белом доме, сообщили газете "Уолл-стрит джорнэл" несколько представителей американской администрации.
По данным издания, кроме крупной перетряски высшего персонала в администрации, в частности, планируется привлечь к работе адвокатов, чтобы они помогли оказать содействие в нахождении решения по "расследованию связей с Россией".
Газета отмечает в субботу, что вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует. "Нам нечего объявить", - цитирует газета слова представителя американской администрации Шона Спайсера, сказанные накануне..
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