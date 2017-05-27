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Дальнее зарубежье 27.05.2017 11:24

Трамп вскоре может произвести серьезные изменения в администрации - газета

Президент США Дональд Трамп активно обсуждает возможность крупных изменений в Белом доме, сообщили газете "Уолл-стрит джорнэл" несколько представителей американской администрации.

По данным издания, кроме крупной перетряски высшего персонала в администрации, в частности, планируется привлечь к работе адвокатов, чтобы они помогли оказать содействие в нахождении решения по "расследованию связей с Россией".

Газета отмечает в субботу, что вопрос об грядущих изменениях будет поднят уже на следующей неделе, однако пока Белый дом ничего не анонсирует. "Нам нечего объявить", - цитирует газета слова представителя американской администрации Шона Спайсера, сказанные накануне..

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]