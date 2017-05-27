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Регион 27.05.2017 11:58

Грузия готова и далее участвовать в международных миссиях НАТО и ЕС - министр обороны

Министр обороны Грузии Леван Изория заявляет о готовности страны продолжать участие в международных миссиях НАТО и Евросоюза.

Как сообщил он в субботу на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси, на сегодняшний день в международных миссиях, в частности, в Афганистане, Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали участвует 871 грузинский военнослужащий.

"Естественно мы эту политику продолжим. Мы неоднократно зафиксировали нашу готовность, что в том количестве, в котором мы представлены сейчас, в особенности в Афганистане, мы продолжим участвовать вместе с вами в международных миссиях", - сказал глава минобороны Грузии, обращаясь к участникам заседания комитета ПА НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЕС, МИССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]