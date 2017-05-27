Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B», отмечается в сообщении агентства.

Прогноз по долгосрочным рейтингам Азербайджана остается негативным.

«Мы прогнозируем, что в результате реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, чистый общий госдолг Азербайджана возрастет на 9% ВВП», - отмечается в сообщении.

S&P не ожидает, что результатом реструктуризации обязательства МБА станет нестабильность в банковской сфере.

«Согласно официальным заявлениям, ни вклады населения, ни депозиты юридических лиц в банке не пострадают от реструктуризации. Мы, таким образом, не ожидаем дополнительной нестабильности в банковской сфере, хотя и имеются определенные риски», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что рейтинги Азербайджана поддерживаются сильной фискальной позицией, благодаря средствам, аккумулированным в Государственном нефтяном фонде Азербайджана.

«Мы прогнозируем, что к концу 2017 года объем средств ГНФАР составит около 80% ВВП и чистая внешняя позиция Азербайджана (разница между внешними активами и обязательствами) будет на уровне около 40% ВВП в ближайшие 4 года», - сказано в сообщении.

Тем не менее, по мнению S&P, чистая внешняя позиция Азербайджана слабеет и может опуститься до уровня, недостаточного для полного покрытия рисков, которые несет в себе волатильность доходов от экспорта.

«В настоящее время мы прогнозируем постепенное улучшение внешних потоков, что должно помочь остановить сужение накопленного буфера. Однако если этого не произойдет, то может возрасти давление на рейтинги страны. Это может быть результатом как более низких, чем прогнозировалось, цен на нефть, так и задержек в реализации проекта разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз – 2»», - отмечает агентство.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%. Банк, в целом, планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО "Аграркредит" - 14,6%, остальное - других акционеров.

А.Ахундов