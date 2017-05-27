Алиев выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с терактом в Египте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом против коптских паломников, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство которых дети, в результате обстрела из автоматического оружия автобуса в провинции Эль-Минья. Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных граждан», - говорится в послании.
Президент Алиев считает важным и необходимым ведение совместной и решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, «который с каждым днем становится все более необузданным».
Ранее сообщалось, что около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила. По данным египетских властей, число жертв атаки составляет 28 человек, еще 22 человека получили ранения. Среди погибших - много детей.
А.Ахундов
Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B»
Баку знает о силах, мешающих строительству газопровода ТАР - Алиев
Экономика Азербайджана адаптировалась к нынешним ценам на нефть - Алиев
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД
Криштиану Роналду грозит пять лет тюрьмы за неуплату налогов - СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Грузия готова и далее участвовать в международных миссиях НАТО и ЕС - министр обороны
Трамп вскоре может произвести серьезные изменения в администрации - газета
Клинтон считает увольнение экс-директора ФБР Коми попыткой сорвать расследование возможных связей Трампа с Россией
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Изменения в плане мероприятий Caspian European Club
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»