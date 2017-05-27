Алиев выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с терактом в Египте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом против коптских паломников, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство которых дети, в результате обстрела из автоматического оружия автобуса в провинции Эль-Минья. Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных граждан», - говорится в послании.

Президент Алиев считает важным и необходимым ведение совместной и решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, «который с каждым днем становится все более необузданным».

Ранее сообщалось, что около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила. По данным египетских властей, число жертв атаки составляет 28 человек, еще 22 человека получили ранения. Среди погибших - много детей.

А.Ахундов