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Внешняя политика 27.05.2017 12:52

Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана – президент Алиев

Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана, пишет президент Ильхам Алиев в послании на имя Эмили Бенеш, супруги Бжезинского, сообщает сайт главы государства.

«В Азербайджане к нему всегда относились с большой симпатией. Збигневу Бжезинскому принадлежат неоценимые заслуги в развитии отношений, укреплении дружественных связей между Азербайджаном и США после обретения нашей страной независимости», - пишет И.Алиев.

По его словам, своей многолетней постоянной и плодотворной деятельностью, богатым опытом и высоким профессионализмом Збигнев Бжезинский снискал высокий авторитет на международной арене.

«Глубокими стратегическими исследованиями, всесторонним политическим анализом он внес важный вклад в утверждение мира, безопасности и стабильности на планете, устранение конфликтов и очагов напряженности, предупреждение глобальных угроз», - пишет президент Азербайджана.

Бывший советник президента США, политолог З.Бжезинский умер в США на 90-м году жизни. З.Бжезинский с 1966 по 1968 годы работал в Совете по планированию политики Госдепартамента США, с 1977 по 1981 годы был советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЖЕЗИНСКИЙ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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