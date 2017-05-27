Спикер парламента Азербайджана проведет встречи с руководством Латвии

Азербайджанская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Огтаем Асадовым 28-30 мая совершит официальный визит в Латвию, сообщил журналистам в субботу глава пресс-службы парламента Акиф Насиров.

«Программой визита предусмотрены встречи спикера Милли Меджлиса с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, премьер-министром Марисом Кучинскисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце, министрами иностранных дел и экономики Эдгарсом Ринкевичсом и Арвилсом Ашераденсом, соответственно», - сказал А.Насиров.

По его словам, на встречах будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений, углубления политических, экономических и гуманитарных связей, региональная тематика.

«Со своей коллегой Инарой Мурниеце Огтай Асадов обсудит состояние и перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества, затронет деятельность межпарламентской группы дружбы», - отметил А.Насиров.

Азербайджанские парламентарии проведут встречи со своими латвийскими коллегами, а также примут участие в мероприятии, посвященном национальному празднику Азербайджана - Дню Республики 28 мая.

В состав делегации входят депутаты Кямран Байрамов, Ульвия Агаева, Ровшан Рзаев, Малик Гасанов, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Р.Бабаев