В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД

Два человека пострадали в результате произошедшего за минувшие сутки на территории Азербайджана одного дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 98 преступлений, 16 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 54 человека.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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