Сеул направил антитеррористическое подразделение к побережью Сомали, где исчезло рыболовецкое судно с южнокорейским экипажем

Южнокорейская армия направила морское подразделение по борьбе с пиратством в район у сомалийского побережья, где, как сообщалось ранее, могло быть захвачено рыболовецкое судно с гражданами Южной Кореи в команде, сообщает в субботу агентство Ассошиейтед Пресс со ссылкой на представителя министерства обороны Южной Кореи.
Представитель МИД Южной Кореи в свою очередь сообщил агентству, что к поисковой операции также привлечены патрульные самолеты из Индии, Германии и Японии.
Ранее сообщалось о потере контакта с зарегистрированным в Монголии судном, которое принадлежит живущему в ЮАР бизнесмену-выходцу из Южной Кореи. Перед потерей контакта у побережья Сомали с судна сообщили о приближении к нему неопознанных катеров. Капитан судна, главный инженер и боцман на судне, по информации южнокорейского МИД, - граждане Южной Кореи.
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