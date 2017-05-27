В Грузии самый низкий показатель безработицы за последние 13 лет - статслужба

Уровень безработицы в Грузии в 2016 году снизился на 0,2% по сравнению с 2015 годом - до 11,8%, что является минимальным показателем за последние 13 лет, говорится в обнародованных данных Национальной службы статистики.
При этом отмечается, что экономически активное население трудоспособного возраста (с 15 лет и старше) составило 67,5%, что на 0,3 процентных пункта меньше, а уровень трудоустройства снизился на 0,2 процентных пункта, до 59,5%.
По информации статслужбы, среди трудоустроенных доля самозанятых за год увеличилась на 0,1 процентного пункта - до 57,6%, нанятых на работу снизилась на 0,1 процентного пункта, до 42,4%.
Уровень безработицы среди сельского населения традиционно намного ниже, чем среди жителей городов, составляя 5% и 21,1% соответственно.
Показатель уровня безработицы в прошлом году среди женщин сократился на 1,4 процентных пунктов, составив 8,8%, а среди мужчин вырос на 0,7 процентных пунктов - до 14,2%. Показатель же трудоустройства среди женщин не изменился, оставшись на уровне 52,9%, среди мужчин - сократился на 0,5 процентных пунктов, составив 67,1%.
Наибольшее количество безработных зафиксировано в возрастной категории от 15 до 19 лет - 31,9%, что на 5,7 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
Согласно данным социологического исследования, проведенного в Грузии в апреле текущего года Международным республиканским институтом (IRI), почти каждый второй граждан страны самой важной национальной проблемой называет безработицу. По результатам опроса, вопрос рабочих мест больше всего волнует 47% респондентов.
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