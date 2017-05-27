Мойщики окон сорвались с 7 этажа в Баку

Два мойщика окон сорвались с 7 этажа гостиницы в Баку, сообщили в МВД.
«Мойщики окон Самир Нифтуллаев и Нагы Нагиев упали с 7-го этажа одного из отелей в Сабаильском районе Баку. Нифтуллаев скончался, Нагиев - в тяжелом состоянии», - сообщили в МВД.
Причиной происшествия стал обрыв троса.
А.Ахундов
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