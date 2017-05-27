Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в субботу по телефону сирийскую проблематику и двусторонние отношения.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора сторонами "подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнёрства двух стран".
"В этом контексте затрагивался ход реализации договорённостей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике - строительство АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - отмечается в сообщении.
"При обсуждении сирийского кризиса подчёркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по этой тематике на различных уровнях", - сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, лидеры двух стран также обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания Договора об основах отношений между РФ и Турецкой Республикой от 25 мая 1992 года. В.Путин пожелал успехов Р.Т.Эрдогану в связи с его избранием на пост Генерального председателя Партии справедливости и развития Турции.
Президенты РФ и Турции договорились о продолжении регулярных личных контактов, добавил в пресс-службе.
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