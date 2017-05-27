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Дальнее зарубежье 27.05.2017 16:30

Режиссер Полански уверен, что люди не перестанут ходить в кино

Режиссёр Роман Полански считает, что мировому кинематографу ничего не угрожает, поскольку люди не перестанут ходить в кино.

"Не знаю, что является самой большой опасностью для кинематографа, но люди ходят в кино не просто из-за хорошего звука, картинки на экране, а потому что хотят стать частью коллективного опыта аудитории", - сказал режиссёр на пресс-конференции в субботу, представляя фильм "Основано на реальных событиях", который был показан на 70-м Каннском кинофестивале вне конкурса.

"Например, на фильме "Борат" людям нравится сидеть в кинозале и смеяться вместе со всеми, нежели чем быть дома и смотреть фильм в одиночестве. Людям нравится зрелища", - продолжил он.

Новая картина Р.Полански рассказывает о писательнице (Людвин Сенье), которая достигла первого в своей карьере успеха и страдает от депрессии. В её жизнь неожиданно вторгается загадочная и одержимая женщина по имени Эль (Ева Грин).

"Я никогда раньше не делал фильма о двух женщинах-главных героинях, которые противостоят друг другу. Обычно в моих картинах в такой ситуации оказывались двое мужчин. Здесь они сталкиваются, и это просто поразительно", - сказал он.

Режиссёр также поделился впечатлениями о том, каково было снимать фильм по книге.

"Сценарист Оливье Ассайяс помог мне в адаптации романа. Фильм не сильно отличается от книги. Когда я был ребёнком, был очень разочарован адаптациями книг, которые мне нравились: в экранизациях персонажи появлялись или исчезали. Сама история изменялась. Здесь Оливье помог мне, 500 страниц превратил в сценарий, и ни одна сюжетная линия не потерялась", - сказал Р.Полански.

"Одна из тем этого фильма - должны ли вы писать о реальных вещах или выдумывать. Я лично предпочитаю привносить больше реальности в свои истории, нежели чем выдумывать. Но это потому что я интересуюсь наукой", - признался режиссёр.

Р.Полански также заметил, что в современной жизни люди окружены чрезмерным количеством современных технологий.

"Мы никогда не были окружены таким количеством гаджетов в повседневной жизни. Фото происходящего вокруг не может быть доказательством произошедшего сегодня. Вы не можете положиться на фотоснимки как документ. (...) Сегодня можно изменить судьбу нации, мира одним жестом. Вы делаете фотографию и одним кликом отправляете её миллионам людей. Информация, которой верили вчера, сегодня уже не соответствует действительности", - добавил Р.Полански.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАННЫ, РЕЖИССЁР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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