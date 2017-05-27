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Регион 27.05.2017 16:51

Военный бюджет Грузии должен более 2% ВВП страны, это приблизит республику к стандартам НАТО - министр обороны

Министерство обороны Грузии работает над тем, чтобы его бюджет составлял более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, заявил глава ведомства Леван Изория.

Выступая в субботу на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси, он напомнил главное требование Североатлантического альянса, чтобы страны-члены имели оборонный бюджет в размере 2% ВВП.

"Мы удовлетворяем это требование, хотя, хочу сказать, что для нас (Грузии - ИФ) этот процентный показатель должен быть еще большим, исходя из того, что по наследству нам досталась старая советская техника, которая еще больше требует перевооружения", - сказал Л.Изория.

По его словам, на фоне ближайших и долгосрочных вызовов, "идет работа над тем, чтобы выделяемый министерству обороны бюджет превышал 2% ВВП".

Говоря о финансировании ведомства, министр отметил, что одним из приоритетов НАТО определено то, что 20% общего оборонного бюджета должно быть направлено на оснащение вооруженных сил. "В этом отношении мы сделали конкретные шаги. Если раньше на это предусматривалось выделять из бюджета лишь 2%, то бюджетом текущего года это уже 6%, то есть в три раза больше. Однако наша стратегическая задача, и она определена документально, в течение трех лет приблизиться к стандартам НАТО", - подчеркнул Л.Изория.

По его словам, приоритетом будет создание противотанковой, а также противовоздушной систем и модернизация авиации, оснащение артиллерии современными стандартам НАТО и, естественно, усиление возможностей разведки.

"В этом контексте в рамках именно первостепенного стратегического направления особая роль придается существующему пакету НАТО-Грузия, который был принят на Уэльском саммите альянса и предусматривает активность по 15 направлениям", - заявил министр.

Бюджет Минобороны Грузии на 2017 год составляет 748 млн лари (около $310 млн), что на 11,6% больше, чем годом ранее.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, БЮДЖЕТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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