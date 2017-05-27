Военный бюджет Грузии должен более 2% ВВП страны, это приблизит республику к стандартам НАТО - министр обороны

Министерство обороны Грузии работает над тем, чтобы его бюджет составлял более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, заявил глава ведомства Леван Изория.
Выступая в субботу на заседании комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Тбилиси, он напомнил главное требование Североатлантического альянса, чтобы страны-члены имели оборонный бюджет в размере 2% ВВП.
"Мы удовлетворяем это требование, хотя, хочу сказать, что для нас (Грузии - ИФ) этот процентный показатель должен быть еще большим, исходя из того, что по наследству нам досталась старая советская техника, которая еще больше требует перевооружения", - сказал Л.Изория.
По его словам, на фоне ближайших и долгосрочных вызовов, "идет работа над тем, чтобы выделяемый министерству обороны бюджет превышал 2% ВВП".
Говоря о финансировании ведомства, министр отметил, что одним из приоритетов НАТО определено то, что 20% общего оборонного бюджета должно быть направлено на оснащение вооруженных сил. "В этом отношении мы сделали конкретные шаги. Если раньше на это предусматривалось выделять из бюджета лишь 2%, то бюджетом текущего года это уже 6%, то есть в три раза больше. Однако наша стратегическая задача, и она определена документально, в течение трех лет приблизиться к стандартам НАТО", - подчеркнул Л.Изория.
По его словам, приоритетом будет создание противотанковой, а также противовоздушной систем и модернизация авиации, оснащение артиллерии современными стандартам НАТО и, естественно, усиление возможностей разведки.
"В этом контексте в рамках именно первостепенного стратегического направления особая роль придается существующему пакету НАТО-Грузия, который был принят на Уэльском саммите альянса и предусматривает активность по 15 направлениям", - заявил министр.
Бюджет Минобороны Грузии на 2017 год составляет 748 млн лари (около $310 млн), что на 11,6% больше, чем годом ранее.
Спикер парламента Азербайджана проведет встречи с руководством Латвии
Збигнев Бжезинский был другом Азербайджана – президент Алиев
Алиев выразил соболезнования Ас-Сиси в связи с терактом в Египте
Moody`s ожидает утверждения кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств МБА
S&P прогнозирует на 2017г спад ВВП в Азербайджане на уровне 0,5%
Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне «BB+/B»
Мойщики окон сорвались с 7 этажа в Баку
Азербайджанский вертолет совершил вынужденную посадку, пострадавших нет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Изменения в плане мероприятий Caspian European Club
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»