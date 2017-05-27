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Дальнее зарубежье 27.05.2017 17:30

Лидеры G7 увязывают санкции в отношении России с выполнением минских соглашений - коммюнике

Лидер G7 на саммите в итальянском городе Таормине приняли решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений, говорится в принятом в субботу итоговом коммюнике встречи.

"Устойчивое решение кризиса на Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", - говорится в документе.

В то же время в документе отмечается и возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией на Украине в случае необходимости.

"В то же время мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы действия России стоили ей дороже", - заявляют лидеры "группы семи".

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Тэги: G7, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]