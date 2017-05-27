В Эстонии близ границы с РФ начались международные командно-штабные учения Saber Knight

Международные командно-штабные учения Saber Knight стартовали в субботу в эстонском городе Выру (Voru) близ границы с Россией.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, учения проводятся на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. С участием бригадных штабов из Латвии, Литвы и Дании всего в учениях заняты около 700 солдат и офицеров.
Кроме военнослужащих из стран Балтии и Дании, в маневрах участвуют военнослужащие из США и Словакии.
"Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций", - рассказал командир эстонской бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).
Saber Knight являются частью учебного цикла Датский дивизии, в ходе которого отрабатывается планирование и проведение военных операций в государствах Балтии по отражению нападения фиктивного государства Ботния.
Saber Knight связаны с учениями США в Европе Saber Strike, целью которых является отработка взаимодействия сухопутных и военно-воздушных сил по приему союзных войск.
Учения Saber Knight завершатся 2 июля.
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