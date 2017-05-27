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Дальнее зарубежье 27.05.2017 18:07

В Эстонии близ границы с РФ начались международные командно-штабные учения Saber Knight

Международные командно-штабные учения Saber Knight стартовали в субботу в эстонском городе Выру (Voru) близ границы с Россией.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, учения проводятся на базе штаба 2-й пехотной бригады с привлечением около 100 эстонских военнослужащих. С участием бригадных штабов из Латвии, Литвы и Дании всего в учениях заняты около 700 солдат и офицеров.

Кроме военнослужащих из стран Балтии и Дании, в маневрах участвуют военнослужащие из США и Словакии.

"Целью учений является взаимодействие штабов для проведения совместных операций", - рассказал командир эстонской бригады полковник Ээро Ребо (Eero Rebo).

Saber Knight являются частью учебного цикла Датский дивизии, в ходе которого отрабатывается планирование и проведение военных операций в государствах Балтии по отражению нападения фиктивного государства Ботния.

Saber Knight связаны с учениями США в Европе Saber Strike, целью которых является отработка взаимодействия сухопутных и военно-воздушных сил по приему союзных войск.

Учения Saber Knight завершатся 2 июля.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УЧЕНИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]