Из-за компьютерного сбоя отменены все рейсы British Airways из аэропортов Хитроу и Гэтвик

Авиакомпания British Airways в субботу отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с крупным компьютерным сбоем, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, такой режим введен до 18:00 лондонского времени (20:00 мск).

Би-би-си приводит выдержки из заявления авиакомпании, в котором говорится о "крупном сбое в системе Ай-Ти, который повлиял на серьезный срыв в осуществлении полетов компании по всему миру".

British Airways принесла всем пострадавшим пассажирам извинения, отметив, что сейчас идет работа по устранению неполадки.