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Дальнее зарубежье 27.05.2017 18:36

Из-за компьютерного сбоя отменены все рейсы British Airways из аэропортов Хитроу и Гэтвик

Авиакомпания British Airways в субботу отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с крупным компьютерным сбоем, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, такой режим введен до 18:00 лондонского времени (20:00 мск).

Би-би-си приводит выдержки из заявления авиакомпании, в котором говорится о "крупном сбое в системе Ай-Ти, который повлиял на серьезный срыв в осуществлении полетов компании по всему миру".

British Airways принесла всем пострадавшим пассажирам извинения, отметив, что сейчас идет работа по устранению неполадки.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, АЭРОПОРТЫ, ПРОБЛЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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