Moody`s ожидает утверждения кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств МБА

Международное рейтинговое агентство Moody`s ожидает утверждения кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА), сказала младший вице-президент агентства, аналитик Мария Малюкова в интервью сайту bne IntelliNews.

«В случае, если кредиторы отвергнут план, банк будет ликвидирован, что для них обернется еще большими потерями», - сказала М.Малюкова.

МБА предложил план реструктуризации внешних обязательств 23 мая на встрече с кредиторами в Лондоне. Банк планирует реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3,34 млрд.

Сайт bne IntelliNews отмечает, что относительно выгодные условия МБА предложил кредиторам по торговому финансированию, в том числе и продовольственной компании Cargill.

«Это решение стратегическое, так как на Cargill приходятся кредиты на $714 млн, или свыше 20% всех обязательств, которые должна охватить реструктуризация. План включает в себя и депозиты Государственного нефтяного фонда Азербайджана на $1 млрд. Две трети кредиторов должны одобрить план, чтобы он был принят. Таким образом, предложив благоприятные условия для Cargill, МБА, вероятно, обеспечил ее поддержку и, следовательно, одобрение плана», - пишет сайт.

Как сообщалось ранее, МБА предложил основным иностранным кредиторам три варианта реструктуризации обязательств. Согласно первому варианту, предложенному МБА, долг в $2,38 млрд с 20%-й скидкой обменивается на новые 12-летние суверенные облигации Азербайджана с купоном 5,125%. Согласно второму варианту, долг обменивается по номиналу на новые 15-летние суверенные облигации с купоном 3,5%. Согласно третьему варианту, долг обменивается по номиналу на новые 7-летние облигации МБА с купоном 3,5%.

М.Малюкова в интервью также отметила, что неожиданное решение МБА о реструктуризации внешних обязательств и приостановка выплат по внешнему долгу стали результатом существенного убытка (2,25 млрд манатов по итогам 2016 года), большая часть которого была вызвана открытой валютной позицией.

Правительство Азербайджана ранее объявило о своем намерении приватизировать МБА после того, как банк реструктурирует свой внешний долг. По ожиданиям правительства, процесс начнется не раньше 2018 года.

«Однако интерес иностранных инвесторов к МБА значительно снизился после того, как банк отказался от своих внешних обязательств. Это означает, что приватизация привлечет только местных инвесторов. Процесс приватизации может занять больше времени, чем ожидает правительство», - считает Малюкова.

Кроме того, по ее словам, операционная среда для банков в Азербайджане остается слабой, о чем свидетельствует закрытие 11 из 44 банков в прошлом году.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%, остальное – других акционеров.

А.Ахундов