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Дальнее зарубежье 27.05.2017 19:29

ЕС призывает восстановить прекращение огня в Триполи и прекратить насилие

Нарушение прекращения огня, возобновление насилия в Триполи ставят под угрозу начинавшийся диалог, направленный на содействие примирению в Ливии, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что противоборствующие группировки восстановят прекращение огня. Военного решения ливийского политического кризиса не существует", - сказано в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

ЕС призывает политических лидеров всех ливийских сторон собраться вместе для разрешения конфликта путем переговоров и компромисса в рамках организуемого Ливией процесса под эгидой ООН.

"Народ Ливии желает мира и надеется на возможность восстановить свою жизнь в стабильной, безопасной и процветающей стране. ЕС продолжает поддерживать это, работая в "ливийском квартете" вместе с Африканским союзом, Лигой арабских государств и ООН", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ТРИПОЛИ, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]