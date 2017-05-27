ЕС призывает восстановить прекращение огня в Триполи и прекратить насилие

Нарушение прекращения огня, возобновление насилия в Триполи ставят под угрозу начинавшийся диалог, направленный на содействие примирению в Ливии, заявил в субботу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что противоборствующие группировки восстановят прекращение огня. Военного решения ливийского политического кризиса не существует", - сказано в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

ЕС призывает политических лидеров всех ливийских сторон собраться вместе для разрешения конфликта путем переговоров и компромисса в рамках организуемого Ливией процесса под эгидой ООН.

"Народ Ливии желает мира и надеется на возможность восстановить свою жизнь в стабильной, безопасной и процветающей стране. ЕС продолжает поддерживать это, работая в "ливийском квартете" вместе с Африканским союзом, Лигой арабских государств и ООН", - говорится в заявлении представителя ЕВС.