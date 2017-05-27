Трамп обещает продолжить политику изоляции Ирана

США продолжат политику по изоляции Ирана и не допустят, чтобы он обладал ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы будем продолжать изолировать иранский режим из-за его враждебных дестабилизирующих действий. И добьемся того, что Ирану никогда не будет позволено ни при каких обстоятельствах обладать ядерным оружием", - заявил Д.Трамп в субботу, выступая перед американскими военнослужащими на военной базе Сигонелла.