Лидеры G7 осудили Пхеньян за ракетные и ядерные испытания

Лидеры стран "группы семи" выступили с осуждением ракетных испытаний в Северной Корее.

"Мы жестко осуждаем ядерные испытания и запуски баллистических ракет в Северной Корее. Мы выступаем с призывом к международному сообществу удвоить усилия для обеспечения выполнения соответствующих резолюций СБ ООН", - говорится в итоговом коммюнике саммита "группы семи".

"Мы призываем Северную Корею обратить внимание на гуманитарную обстановку и права человека", - отмечается в документе.