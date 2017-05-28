Пхеньян испытал систему противовоздушной обороны нового типа - СМИ

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны (ПВО) нового типа, на стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В задачи испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника. Отмечается, что лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.

Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Пхеньян утверждает, что новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.