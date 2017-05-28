Участники сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии

Члены делегаций, принимающих участие в проходящей в столице Грузии Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в субботу посетили грузинское село Одзиси, граничащее с Южной Осетией.
Как сообщили журналистам в пресс-службе парламента Грузии, представители ПА НАТО "на месте ознакомились с ситуацией на административной границе".
В пресс-службе отметили, что члены делегации в очередной раз заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Как заявила журналистам после посещения села Одзиси депутат парламента Португалии Жулио Миранда Кале, в НАТО надеются, что будут найдены пути мирного урегулирования конфликта.
Проходящая в Тбилиси весенняя сессия ПА НАТО завершится 29 мая. Как сообщили журналистам в парламенте Грузии, участие в сессии принимают до 600 представителей стран членов НАТО и партнеров. Ожидается, что по завершению пленарного заседания члены ПА НАТО примут декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.
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