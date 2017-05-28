Президент Грузии попросил главу Парламентской ассамблеи НАТО о помощи в улучшении обновляемой программы национальной безопасности страны

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече в субботу с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли поблагодарил его за поддержку евроатлантического курса Грузии и территориальной целостности страны, а также проведение в Тбилиси весенней сессии ПА НАТО, сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, в ходе встречи разговор шел как о парламентской сессии альянса, так и о сотрудничестве НАТО и Грузии, а также о ситуации в стране и путях улучшения системы ее национальной безопасности.
"Президент обратился с просьбой к П.Алли подключить экспертов НАТО, чтобы совместно разработать рекомендации для осуществления конституционных изменений по улучшению архитектуры национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.
Со своей стороны, глава парламентской ассамблеи альянса заявил, что НАТО "сильно поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры, подтверждением чему и является проведение в Тбилиси парламентской сессии, и говорил о тех шагах, которые можно сделать в направлении членства Грузии в НАТО".
При этом он выразил твердую поддержку Грузии и отметил, что редко, когда встреча парламентской ассамблеи Североатлантического альянса проводится в стране, не являющейся членом НАТО. "Грузия в числе этого редкого исключения, и это не только жест, а значительный политический шаг со стороны НАТО", - заявил П.Алли.
По его словам, стабильность в Грузии имеет существенное значение для стабильности всего региона. "Это важно не только для Грузии и Европы, но и для всего мира, поскольку мы должны обеспечивать территориальную целостность, уважение международного права и то, что здесь происходит, очень важно для НАТО, Европы и, думаю, для многих других стран", - цитируются в сообщении слова главы ПА альянса.
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