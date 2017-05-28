Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 120 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (10 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз»,- говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
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