Продукция более 25 компаний представлена в Торговом доме Азербайджана в Беларуси, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.

«В число этих продуктов входят вина и коньяки, фруктовые соки, компоты, минеральные воды, овощи, варенья, консервированная продукция, растительные масла, чай, ковры, шелковые изделия, косметика, электрооборудование и т.д.», - говорится в сообщении.

Министр экономики Шахин Мустафаев, выступивший на открытии Торгового дома Азербайджана в Минске 26 мая, отметил, что целью создания дома является продвижение на белорусском рынке бренда Made in Azerbaijan, поощрение и расширение экспорта азербайджанской продукции, организация и координирование деятельности по реализации местной продукции, расширение и развитие сотрудничества между предпринимателями.

«Уверен, что открытие Торгового дома Азербайджана, несомненно, будет способствовать дальнейшему повышению и диверсификации двусторонней торговли между нашими странами, поставке качественной азербайджанской продукции населению, а также развитию инвестиционной деятельности», - сказал Ш.Мустафаев.

В рамках церемонии открытия состоялось подписание соглашений между ООО «Торговый дом Азербайджана» и белорусскими партнерами.

Отметив, что открывшийся в Минске Торговый дом является первым Торговым домом Азербайджана за рубежом, министр Шахин Мустафаев подчеркнул, что идет подготовка к открытию следующего Торгового дома в Москве. Министр сообщил также, что планируется открытие Торговых домов и в других городах России и в Украине.

«Первый торговый представитель Азербайджана назначен в Россию. Следующим назначением будет Китай», - сказал министр, сообщив, что на повестке дня стоит вопрос назначения торгпредов в страны Персидского залива и Европу.

А.Ахундов