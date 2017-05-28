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Дальнее зарубежье 28.05.2017 10:55

Иракские военные проводят заключительную часть операции по вытеснению боевиков ИГ из Мосула

Армия Ирака приступила к заключительной этапу операции, направленной на освобождение последнего оплота террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле, передают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечается в заявлении военного руководства Ирака, выдержки из которого приводят издания, военные начали освобождение нескольких частей города. Речь идет о центре Старого города и еще трех соседних районах.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.

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Тэги: ИРАК, ИГ, МОСУЛ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]