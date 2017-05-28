Иракские военные проводят заключительную часть операции по вытеснению боевиков ИГ из Мосула

Армия Ирака приступила к заключительной этапу операции, направленной на освобождение последнего оплота террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле, передают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечается в заявлении военного руководства Ирака, выдержки из которого приводят издания, военные начали освобождение нескольких частей города. Речь идет о центре Старого города и еще трех соседних районах.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.