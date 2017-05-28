Путин отмечает важную роль Азербайджана в решении актуальных международных проблем - Кремль

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днём Республики, выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнёрских связей и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

"В.Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнёрских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.

"Президент России также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - сообщает сайт.

В поздравительной телеграмме глава России отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в сообщении.