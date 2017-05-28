Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 15° 25° 30 Май 16° 25° 31 Май 18° 28°

Внешняя политика 28.05.2017 11:04

Путин отмечает важную роль Азербайджана в решении актуальных международных проблем - Кремль

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днём Республики, выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнёрских связей и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности, сообщает в воскресенье сайт Кремля.

"В.Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнёрских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.

"Президент России также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - сообщает сайт.

В поздравительной телеграмме глава России отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Ленинградская область готова стать логистическим центром для выхода азербайджанской продукции на рынки в РФ и Европе AZAL и «Вертолеты России» подписали план на 2017г для создания в Баку сервисного центра по техобслуживанию вертолетов Российская ИрАэро с 21 июня начнет выполнение авиарейсов из Иркутска в Баку РФ с 1 июня может поставлять в Азербайджан мясо, молоко и мед Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ Российская армия не имеет отношения к Ходжалинскому геноциду – политолог

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]