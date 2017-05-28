Азербайджан и Беларусь имеют потенциал для создания СП в сферах фармацевтики и АПК – министр

Азербайджан и Беларусь обладают потенциалом для создания совместных предприятий в сферах фармацевтики и сельского хозяйства, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко в Минске.
«Две страны также имеют возможности для развития сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма и машиностроения», - сказал Ш.Мустафаев, сообщает азербайджанское министерство экономики.
Стороны также обсудили расширение экономических отношений, увеличение экспорта, упрощение выдачи лицензий для экспорта спиртных напитков в Беларусь и другие вопросы.
«Между двумя странами подписано более 100 документов, из которых более 30 - в сфере экономики. В настоящее время в Азербайджане действуют 30 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси - 60 компаний с азербайджанским капиталом», - сказал Ш.Мустафаев.
Министр напомнил, что в Азербайджане открыты четыре белорусских супермаркета.
«Белорусская продукция пользуется в Азербайджане большой популярностью. Основу экспорта в Азербайджан составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, ДСП, молоко сгущенное и сухое, сливочное масло, стекло, нефтепродукты. Беларусь импортирует азербайджанские полимеры этилена, алюминиевые ленты и полосы, фруктовые соки», - сказал Ш.Мустафаев.
А.Ахундов
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