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Бизнес и законодательство 28.05.2017 11:14

Азербайджан и Беларусь имеют потенциал для создания СП в сферах фармацевтики и АПК – министр

Азербайджан и Беларусь обладают потенциалом для создания совместных предприятий в сферах фармацевтики и сельского хозяйства, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко в Минске.

«Две страны также имеют возможности для развития сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма и машиностроения», - сказал Ш.Мустафаев, сообщает азербайджанское министерство экономики.

Стороны также обсудили расширение экономических отношений, увеличение экспорта, упрощение выдачи лицензий для экспорта спиртных напитков в Беларусь и другие вопросы.

«Между двумя странами подписано более 100 документов, из которых более 30 - в сфере экономики. В настоящее время в Азербайджане действуют 30 компаний с белорусским капиталом, а в Беларуси - 60 компаний с азербайджанским капиталом», - сказал Ш.Мустафаев.

Министр напомнил, что в Азербайджане открыты четыре белорусских супермаркета.

«Белорусская продукция пользуется в Азербайджане большой популярностью. Основу экспорта в Азербайджан составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, ДСП, молоко сгущенное и сухое, сливочное масло, стекло, нефтепродукты. Беларусь импортирует азербайджанские полимеры этилена, алюминиевые ленты и полосы, фруктовые соки», - сказал Ш.Мустафаев.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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