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Регион 28.05.2017 11:40

Турция нанесла авиаудары по северу Ирака, сообщает о ликвидации свыше десятка курдских боевиков

Турецкие военные уничтожили 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе авиаударов в северной части Ирака, передают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечается в заявлении Генштаба вооруженных сил Турции, операция была проведена в иракском районе Авашин-Басьян.

При этом турецкие военнослужащие полагают, что ликвидированные боевики могли планировать террористическую атаку.

Еще не менее 10 членов РПК, отмечают издания, были убиты накануне в ходе воздушной операции в провинции Ван на юго-востоке Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДЫ, ЛИКВИАДЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]