Турция нанесла авиаудары по северу Ирака, сообщает о ликвидации свыше десятка курдских боевиков

Турецкие военные уничтожили 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе авиаударов в северной части Ирака, передают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечается в заявлении Генштаба вооруженных сил Турции, операция была проведена в иракском районе Авашин-Басьян.

При этом турецкие военнослужащие полагают, что ликвидированные боевики могли планировать террористическую атаку.

Еще не менее 10 членов РПК, отмечают издания, были убиты накануне в ходе воздушной операции в провинции Ван на юго-востоке Турции.