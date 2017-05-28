Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Губинской и Гусарской рекреационных зон

Министерство культуры и туризма Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки Генерального плана развития Губинской и Гусарской туристических и рекреационных зон, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендер проводится по двум лотам, стоимость участия по каждому из лотов составляет 250 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 14 июля, вскрытие конвертов с предложениями состоится 17 июля.

А.Ахундов