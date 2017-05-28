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Туризм 28.05.2017 11:51

Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Губинской и Гусарской рекреационных зон

Министерство культуры и туризма Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки Генерального плана развития Губинской и Гусарской туристических и рекреационных зон, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендер проводится по двум лотам, стоимость участия по каждому из лотов составляет 250 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 14 июля, вскрытие конвертов с предложениями состоится 17 июля.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, ГЕНПЛАН, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]