Разработку Конвенции о правовом статусе Каспия обсудят в Ашхабаде в начале июня

В Ашхабаде 1-2 июня 2017 года состоится очередное, 49-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.
Распоряжение о проведении заседания президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал на заседании правительства 26 мая, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".
Как сообщалось со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, по мере готовности проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря будут определены сроки проведения саммита глав прикаспийских государств, на котором планируется подписать данный документ.
По словам министра, встреча на экспертном уровне и на уровне послов по особым поручениям и специальных представителей планируется в ближайшее время в Ашхабаде. После этого будет созван Совет министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде.
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