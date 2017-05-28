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Дальнее зарубежье 28.05.2017 12:20

Почти 20 гражданских лиц погибли от рук боевиков на юге Филиппин

19 мирных жителей стали жертвами атак боевиков-исламистов в южной части Филиппин, пишет в воскресенье британская газета "Гардиан".

"Погибшие - это мирные жители, в том числе женщины (. . .) Мы обнаружили их тела в ходе проведения накануне спасательных операций", - приводит издание слова представителя филиппинских военных.

При этом общее число жертв нападений за последнюю неделю достигло 85 человек.

Трагедия произошла в городе Марави, где развернулось противостояние между правительственными войсками и боевиками, которые поддерживают террористическую группировку "Исламское государство".

В настоящий момент местные власти изучают обстоятельства осуществленных боевиками нападений.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, БОЕВИКИ, ЖИТЕЛИ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]