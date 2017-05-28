Почти 20 гражданских лиц погибли от рук боевиков на юге Филиппин

19 мирных жителей стали жертвами атак боевиков-исламистов в южной части Филиппин, пишет в воскресенье британская газета "Гардиан".

"Погибшие - это мирные жители, в том числе женщины (. . .) Мы обнаружили их тела в ходе проведения накануне спасательных операций", - приводит издание слова представителя филиппинских военных.

При этом общее число жертв нападений за последнюю неделю достигло 85 человек.

Трагедия произошла в городе Марави, где развернулось противостояние между правительственными войсками и боевиками, которые поддерживают террористическую группировку "Исламское государство".

В настоящий момент местные власти изучают обстоятельства осуществленных боевиками нападений.