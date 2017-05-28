Азербайджан планирует открыть Торговый дом в Архангельске, сказал глава Исполнительной власти Имишлинского района Азербайджана Вильям Гаджиев на встрече с главой Архангельска Игорем Годзишем. Об этом сообщает сайт администрации Архангельска.
«Мы планируем открыть в Архангельске Торговый дом, где будут продаваться наши качественные товары, а также Центр Дружбы. Уверен у нас впереди плодотворное сотрудничество», - сказал В.Гаджиев, отметив, что целью визита азербайджанской делегации является познакомиться с Архангельским краем, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Стороны обсудили возможность заключения договора о побратимстве между Архангельском и Имишли.
«Фундамент дружбы с Азербайджаном заложен уже давно. В городе активно работает азербайджанская диаспора. Важно, что мы обсудили конкретные договоренности по развитию совместных проектов в области экономического сотрудничества, в сфере культуры» - сказал И.Годзиш.
Как сообщалось ранее, Азербайджан, 26 мая открывший свой первый Торговый дом за рубежом – в Беларуси, намерен открыть еще несколько – в России, Украине и других странах.
А.Ахундов
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