Азербайджан планирует открыть Торговый дом в Архангельске, сказал глава Исполнительной власти Имишлинского района Азербайджана Вильям Гаджиев на встрече с главой Архангельска Игорем Годзишем. Об этом сообщает сайт администрации Архангельска.

«Мы планируем открыть в Архангельске Торговый дом, где будут продаваться наши качественные товары, а также Центр Дружбы. Уверен у нас впереди плодотворное сотрудничество», - сказал В.Гаджиев, отметив, что целью визита азербайджанской делегации является познакомиться с Архангельским краем, обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны обсудили возможность заключения договора о побратимстве между Архангельском и Имишли.

«Фундамент дружбы с Азербайджаном заложен уже давно. В городе активно работает азербайджанская диаспора. Важно, что мы обсудили конкретные договоренности по развитию совместных проектов в области экономического сотрудничества, в сфере культуры» - сказал И.Годзиш.

Как сообщалось ранее, Азербайджан, 26 мая открывший свой первый Торговый дом за рубежом – в Беларуси, намерен открыть еще несколько – в России, Украине и других странах.

А.Ахундов