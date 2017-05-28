Цель Грузии - членство в НАТО, которое не направлено против России, говорит глава МИД республики

Целью Грузии является не План действий по членству в НАТО (ПДЧ), а полноценное членство в альянсе, заявил в воскресенье глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая перед участниками проходящего в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО заседания политического комитета ассамблеи.

По словам министра, предоставление Грузии ПДЧ или вступление в НАТО "не направлены против России".

"Наше вступление в НАТО - это наша безопасность. Это суверенный выбор Грузии, быть частью свободного мира, с которым имеем общие ценности. Это не направлено на то, чтобы вызвать раздражение у кого-либо, а направлено на создание стабильности и безопасности не только в Грузии, но в регионе в целом", - отметил М.Джанелидзе.

Проходящая в Тбилиси весенняя сессия ПА НАТО завершится 29 мая. Как сообщили журналистам в парламенте Грузии, участие в сессии принимают до 600 представителей стран-членов альянса и партнеров. Ожидается, что по завершению пленарного заседания члены ПА НАТО примут декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.

Как сообщил журналистам председатель ПА НАТО Паоло Алли, в резолюции, которая будет принята в понедельник, будет присутствовать рекомендация по вопросу предоставления Грузии ПДЧ.