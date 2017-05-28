Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 31° Завтра 14° 25° 30 Май 16° 26° 31 Май 18° 28°

Дальнее зарубежье 28.05.2017 13:57

Сбой в компьютерных системах авиакомпании British Airways привел к задержке рейсов в аэропорту "Хитроу"

Часть рейсов авиаперевозчика British Airways в лондонском аэропорту "Хитроу", как ожидается, будет задержана или отменена в воскресенье из-за компьютерного сбоя, говорится в сообщении, распространенном на официальном веб-сайте аэропорта.

"С учетом компьютерного сбоя, который произошел накануне по всему миру в системах British Airways, мы ожидаем задержек и отмен рейсов и сегодня", - подчеркивается в сообщении.

При этом в руководстве "Хитроу" советуют пассажирам внимательно проверять время прибытия и вылета рейсов авиакомпании до непосредственного приезда в аэропорт.

Накануне подобные проблемы уже затронули сотни пассажиров, которые воспользовались услугами British Airways. О том, с чем именно связан компьютерный сбой, не уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКА


Похожие новости


Аэропорт Хитроу предупредил о задержках рейсов из-за протестов Британские власти отказались строить новый аэропорт на Темзе Аэропорт Хитроу инвестирует в модернизацию $4,7 млрд в 2014-2019 гг. Понедельник станет одним из самых загруженных дней для лондонского аэропорта "Хитроу"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]