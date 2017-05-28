Часть рейсов авиаперевозчика British Airways в лондонском аэропорту "Хитроу", как ожидается, будет задержана или отменена в воскресенье из-за компьютерного сбоя, говорится в сообщении, распространенном на официальном веб-сайте аэропорта.

"С учетом компьютерного сбоя, который произошел накануне по всему миру в системах British Airways, мы ожидаем задержек и отмен рейсов и сегодня", - подчеркивается в сообщении.

При этом в руководстве "Хитроу" советуют пассажирам внимательно проверять время прибытия и вылета рейсов авиакомпании до непосредственного приезда в аэропорт.

Накануне подобные проблемы уже затронули сотни пассажиров, которые воспользовались услугами British Airways. О том, с чем именно связан компьютерный сбой, не уточняется.