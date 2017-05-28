Церемония закрытия и объявление лауреатов 70-го международного кинофестиваля пройдут в Каннах

Лауреатов 70-го международного Каннского кинофестиваля объявят на торжественной церемонии закрытия смотра в воскресенье, передает корреспондент "Интерфакса".
Победителей фестиваля, который проходит на Лазурном берегу с 17 мая, назовёт жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара.
Вместе с ним конкурсантов судили немецкая режиссер Марен Аде, американские актёры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссёр Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред.
В качестве ведущей церемонии закрытия выступит итальянская актриса Моника Белуччи.
Юбилейный каннский киносмотр начался с внеконкурсного показа картины Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем в главных ролях.
В фильме рассказывается о том, как кинорежиссер Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты на протяжении 20 лет. Спустя время главный герой увлекается Сильвией, однако Карлотта неожиданно возвращается.
На фестивале в этом году было представлено три фильма российского производства.
В основной конкурс киносмотра вошли 19 картин. Среди них - фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" о супружеской паре в разгар тяжелого развода и исчезновении их 12-летнего сына.
Кроме того, в основном конкурсе показали картину Сергея Лозницы "Кроткая". Фильм, снятый на русском языке, стал копродукцией нескольких стран - Франции, России, Германии, Литвы, Нидерландов, Украины. За основу ленты была взята одноименная повесть Федора Достоевского, в которой рассказывается о ростовщике, женившемся на молодой девушке.
Также свои новые работы представили Тодд Хейнс ("Мир, полный чудес"), Пон Чжун Хо ("Окча"), Корнель Мундруцо ("Луна Юпитера"), Робин Кампийо ("120 ударов в минуту"), Рубен Остлунд ("Квадрат"), Ноа Баумбах ("Истории семьи Майровиц").
Кроме них на главную награду смотра соревнуются Мишель Хазанавичус ("Молодой Годар"), Йоргос Лантимос ("Убийство священного оленя"), Михаэль Ханеке ("Хэппи энд"), Хон Сан-су ("На следующий день"), Наоми Кавасе ("Сияние"), Жак Дуайон ("Роден"), София Коппола ("Роковое искушение"), Бен и Джошуа Сэфди ("Хорошее время"), Франсуа Озон ("Двуличный любовник"), Фатих Акин ("На пределе"), Линн Рэмси ("Тебя никогда здесь не было").
Победители в некоторых параллельных программах уже были объявлены ранее. Так, во второй по значимости программе фестиваля - "Особый взгляд" - победила картина "Неподкупный" иранского режиссёра Мохаммада Расулофа.
Жюри Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) присудило свои призы картинам "120 ударов в минуту" француза Робена Кампийо и "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова.
Согласно рейтингу кинокритиков, который каждый день публиковал журнал Screen, лидирующую позицию занимает фильм "Нелюбовь" А.Звягинцева, за ним с минимальным отрывом следует "Тебя никогда здесь не было" Л.Рэмси.
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