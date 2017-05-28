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Дальнее зарубежье 28.05.2017 14:51

Социал-демократы теряют популярность среди жителей Германии - опрос

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) становится менее популярной по сравнению с правящей коалицией Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), свидетельствуют результаты опроса, распространенные в воскресенье немецкой газетой "Бильд".

В поддержку СДПГ высказались 25% респондентов и, таким образом, за последнее время партия потеряла 1%.

Рейтинг правящей коалиции ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель в соответствии с опросом составляет 38% и не претерпел изменений.

Как отмечает "Бильд", СДПГ завоевала доверие немцев в январе этого года, когда от партии на пост канцлера ФРГ был выдвинут Мартин Шульц, однако в настоящее время продолжает терять своих сторонников.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ПОДДЕРЖКА, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]