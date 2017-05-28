Fitch снизило долгосрочный РДЭ Pasha Bank до «B+», прогноз изменен на «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского Pasha Bank до «B+» с «BB-», отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне «B», рейтинг устойчивости – на уровне «b+». При этом Fitch понизило рейтинг поддержки банка до «5» с «3».

Агентство также понизило национальный долгосрочный рейтинг Pasha Yatirim Bankasi, турецкой «дочки» Pasha Bank, до «BBB+(tur)» с «A(tur)».

Прогноз по рейтингам обоих банков изменен с «Негативный» на «Стабильный».

Понижение долгосрочного РДЭ и рейтинга поддержки Pasha Bank обусловлено прекращением Международным банком Азербайджана (МБА) выплат по внешним обязательствам.

«Дефолт МБА, который является крупнейшим банком в стране и принадлежит государству, означает, что системно менее важным, частным банкам не стоит надеяться на государственную поддержку», - отмечается в сообщении агентства.

При этом Fitch по-прежнему считает Pasha Bank системно значимым банком, так как банк является частью крупнейшей частной банковской группы. На Pasha Bank и Kapital Bank, который также входит Pasha Holding, приходятся около 15% депозитов сектора.

««Стабильный» прогноз базируется на относительной стабильности кредитного профиля Pasha Bank и наших ожиданиях относительно ограниченных изменений в работе банка в следующие 12-18 месяцев», - говорится в сообщении.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.