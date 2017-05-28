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СНГ 28.05.2017 15:50

Замглавы МИД РФ Карасин представит Россию на встрече "нормандской четверки" в Берлине во вторник

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник, 30 мая, примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран, входящих в "Нормандской формат" по Украине.

"На встрече "Нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, БЕРЛИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]